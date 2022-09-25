Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi - Son Dakika
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Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi

25.09.2022 14:06
Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi

Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta tamamlandı.

Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası Finalleri, Kanal Tokat Hıdırlık Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen finallerde, yıl boyunca yapılan üç yarışmada kategorilerinde ilk 8'e giren erkek ve kadın toplam 32 sporcu yer aldı.

Klasik yay kategorisi kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübünden Elif Berra Gökkır, erkeklerde Yıldırım Okçuluk İhtisas Kulübünden Mustafa Buğrahan Çoban birinci oldu.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise üçüncülük elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu verdi.

Bu arada ödül töreni sonrası Vali Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt ok attı.

Vatandaşlar olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a ilgi gösterdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi - Son Dakika

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