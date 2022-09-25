Bu arada ödül töreni sonrası Vali Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt ok attı.

Tokat Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen finallerde, yıl boyunca yapılan üç yarışmada kategorilerinde ilk 8'e giren erkek ve kadın toplam 32 sporcu yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi - Son Dakika

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