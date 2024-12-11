Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı

Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya\'da Başladı

Antalya'da 823 sporcunun katıldığı Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, 15 Aralık'ta sona erecek.

11.12.2024 13:18
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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası başladı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 134 kulüpten 823 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde deneme ve sıralama atışları yapıldı.

"Makaralı yay", "barebow" ve "klasik yay" kategorilerinde yapılacak şampiyona, 15 Aralık Pazar günü sona erecek.

Antalya'daki şampiyonada, Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda "barebow" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması da amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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