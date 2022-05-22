Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı - Son Dakika
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Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı

22.05.2022 15:21
Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 2021-2022 Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Futbol Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 2021-2022 Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Futbol Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Futbol Türkiye Şampiyonası maçları 8 Eylül Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından maçlar başladı. 8 Eylül ve Tevfik Lav Stadı'nda oynanacak müsabakalara Kızlarda Bursa, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Van ve Zonguldak, Erkeklerde ise Antalya, İstanbul, KKTC, Kocaeli, Samsun ve Trabzon illeri katılıyor. Şampiyonada 144 kız ve 144 erkek olmak üzere 288 sporcu mücadele ediyor. Müsabakalar ilk günde birbirinden heyecanlı ve nefes kesen maçlara sahne oldu. Takımlar, Türkiye şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dileyerek, maçların fair play çerçevesinde geçmesi temennisinde bulundu.

Açılışa Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, sporcular ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı. - MANİSA

Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı
Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı
Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı
Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı
Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı
Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı
Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı

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Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Futbol, Okul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa'da başladı - Son Dakika


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