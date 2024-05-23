TGTOF tarafından düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı

Spor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları kapsamında küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kız-erkek final müsabakalarına, 60 ilden 650'ye yakın sporcu katıldı.

Erdemli ilçesindeki atış poligonunda düzenlenen müsabakalarda sporcular, dereceye girmek için mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 binin üzerinde lisanslı sporcularının bulunduğunu söyledi.

Şampiyonaya ilginin beklenenin üzerinde olduğunu belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı gelişen ve büyüyen federasyonuyuz. Kurulduğumuzda ilk etapta tescilli 500-600 sporcuyken şimdilerde 20 binlere dayanan bir nüfusa sahibiz. Bu anlamda bu durumdan mutluyuz gururluyuz. Sayıların artışı ile birlikte nitelik ve başarılarda ardından geliyor. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum."

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasında bu tür etkinliklerin katkı sunduğunu dile getirdi.

Okçuluk antrenörlerinden Ercan Varol, geçmişte ecdatlarının kullandığı ve fetihler kazandığı ata sporu okçuluğu öğrencilerine öğretmeye çalıştığını ifade etti.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği yarışma yarın sona erecek.