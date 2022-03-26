Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası

26.03.2022 14:54
Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası

Kayseri'de oynanan Okul Sporları Gençler Türkiye Basketbol Final müsabakasında, Ankara Özel Tema Anadolu Lisesi'ni 67-41 yenen İstanbul Özel Haliç Doğa Bilim Anadolu Lisesi, şampiyon oldu.

Kayseri'de oynanan Okul Sporları Gençler Türkiye Basketbol Final müsabakasında, Ankara Özel Tema Anadolu Lisesi'ni 67-41 yenen İstanbul Özel Haliç Doğa Bilim Anadolu Lisesi, şampiyon oldu.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapılan kadınlar finalinde Ankara Özel Tema Anadolu Lisesi ile İstanbul Özel Haliç Doğa Bilim Anadolu Lisesi karşılaştı. İstanbul ekibi üstün oynadığı karşılaşmayı 67-41 kazanarak şampiyonluk kupasına uzandı.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta ise Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi'ni yenen Özel Fenerbahçe Spor Kulübü Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti.

Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası
Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası
Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası
Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası

YORUMLAR
500
Kuğular ATO Congresium sahnesinde süzülecek Kuğular ATO Congresium sahnesinde süzülecek ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022

Anadolu Lisesi, basketbol, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ordu'da heyelan evleri, ahırı ve inekleri yuttu
14:47 Medipol Başakşehir, Galatasaray'la anılan Alexis Beka Beka'nın transferini bitirmeye çok yakın
14:46 Birleşme partisi yapıldı! İşte Survivor All Star'ın merakla beklenen partisinden ilk enstantaneler
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 15:16:53. #1.12#
SON DAKİKA: Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement