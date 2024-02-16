Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Birinciliği\'nde Şampiyon Belli Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Birinciliği'nde final heyecanı yaşandı. Şampiyonada birinci olan okula ödülleri verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kastamonu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Birinciliği, Atatürk Spor Salonu ve Merkez Spor Salonu'nda devam ediyor. Kızlar ve Erkeklerde A ve B grupları olmak üzere iki grupta düzenlenen turnuvada gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde diğer grubun ilk ikisi ile çapraz eşleşti. Merkez Spor Salonu'nda final karşılaşmasında İstanbul Özel Ataşehir MBA Okulları Anadolu Lisesi ile Adana Şehit Ahmet- Mehmet Oruç Spor Lisesi karşı karşıya geldi. İlk yarısı çekişmeye sahne olan karşılaşmada İstanbul temsilcisi, Adana temsilcisi karşısında 16-13 önde kapadı. İkinci yarı farkı daha da açan İstanbul temsilcisi, karşılaşmadan 36-23 galibiyetle ayrılarak üst üste 5. kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı.
Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde Türkiye şampiyonu olan ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme hakkı elde eden İstanbul ekibi ile Türkiye ikincisi Adana Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi'ne ödülleri verildi.
Karşılaşmanın ardından konuşan şampiyon takımın antrenörü Yusuf Ali Kurt, "Bu üst üste beşinci okullar arası hentbol şampiyonluğumuz. Çok mutluyuz, öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Güzel mücadele ettiler. Onlar da galibiyet için şartlanmışlar. Bizler de sene başından itibaren hazırlığımız sürüyor. Güzel bir oyun oldu, çocuklarımın alınlarından öpüyorum. Bu arada bu imkanları bizlere sağlayan, hentbolla birlikte eğitim anlamında da spora yatırım yapan okulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklara hentbolun yanı sıra, çok büyük eğitim desteği de veriyorlar. Umarım bundan sonrasında da devam eder. Her okulumuza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnşallah seneye tekrarlarız" dedi.
Şampiyon takımın oyuncuları aldıkları birincilik için mutlu olduklarını söyledi. - KASTAMONU
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