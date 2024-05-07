Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası Sonuçlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okul Sporları Federasyonu ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası nefes kesti. Okullu boksörler Türkiye şampiyonu olmak için yumruk salladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okul Sporları federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen Okul Sporları T Gençler A grubu Türkiye Boks Şampiyonası, yapıldı. Şampiyonaya 54 şehirden 500 sporcu 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın son günüde yapılan final mücadeleleri ile nefes kesti. Okullu boksörler Türkiye Şampiyonu olmak için ringe çıkarken boksörlerin mücadelesi nefesleri kesti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ında izlediği final müsabakalarında şampiyon olan erkek ve kadın boksörlerin madalyalarını ve kupalarını da verdi.

Madalya töreni sonrası konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözlerini vurgulayarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç vilayeti olan Düzce'de sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Okul sporları branşında yaklaşık 4 gündür boks müsabakaları yapılıyor. 54 farklı vilayetten 500 sporcu Düzce'de. İnşallah aranızdan büyük hedeflerle büyük umutlarla önemli yerlere kendisini taşıyacak kardeşlerimiz olacak. Büyük Atatürk'ün sözünü hatırlatmak istiyorum. Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim, spor disiplin işidir, spor kondisyon işidir, ama hepsinden ötesi ahlak işidir."

İl Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ise turnuva hakkında bilgiler vererek, "Şampiyonada dereceye giren sporcularımız gelecekte şanlı bayrağımızı ulusal arenalarda temsil edecek. Bakanlığımızın Okul Sporları kapsamında Boks A grubu gençlerin Türkiye şampiyonası Düzce'mizde yapılıyor. 54 vilayetten 500 sporcu mücadele ediyor. Bugün final müsabakaları yapılıyor. Bu şampiyonada dereceye giren gençlerimiz gelecekte şanlı bayrağımızı ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek" dedi. - DÜZCE