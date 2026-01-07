Olay adam Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor - Son Dakika
Olay adam Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor

Olay adam Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor
07.01.2026 13:33
Olay adam Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor
Beşiktaş'ta ayrılığı gündemde olan Rafa Silva'nın Antalya kampında bir kez daha takım antrenmanına katılmadığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise resmi teklif gelmeden ve iyi bir bonservis bedeli olmadan oyuncuyu göndermeye niyetli olmadığı aktarıldı.

SPOT: Beşiktaş'ta ayrılığı gündemde olan Rafa Silva ile ilgili kriz büyüyor. Antalya kampında çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Portekizli yıldızın bir kez daha takım antrenmanına çıkmadığı aktarıldı.

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken Rafa Silva cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılmak istediği konuşulan Portekizli oyuncunun, dün yapılan antrenmanda da yer almadığı belirtildi.

ANTRENMANDA YOK, SAHA KENARINDA ÇALIŞTI

Haberde yer alan bilgiye göre Rafa Silva, takım çalışmasına katılmadı. Portekizli yıldızın saha kenarında topla kısa bir çalışma yaptığı, zaman zaman ise topun üzerine oturarak etrafı izlediği kaydedildi.

YÖNETİMDEN NET MESAJ: İYİ TEKLİF OLMADAN GİTMEZ

Rafa Silva için şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmediği belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin de iyi bir bonservis bedeli olmadan oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi. Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 3 asist üretti.

    Yorumlar (2)

  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    insanda bi karakter olur o kadar para çöp oldu kim alır bunu bu saatten sonra 15 0 Yanıtla
  • BatuHan BatuHan:
    sergenin gelişiyle birlikte adama bişeyler oldu. muhtemelen sergen rafayı kıskandı çünkü rafa silva sergenden daha iyi bir oyuncu. egoist sergen merti harcadığı gibi rafayıda harcıyor. 3 4 Yanıtla
