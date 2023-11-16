Olay hareketi sonrası Beşiktaş'ın yıldızı Muleka, milli takımdan kovuldu
16.11.2023 13:26
- Güncelleme: 13:30
Beşiktaş'ta Başakşehir maçında galibiyeti getiren Jackson Muleka, Kongo Milli Takımı'nın Moritanya ile oynadığı maçta kadroya alınmayınca oldukça sinirlendi. Bu kararı protesto ederek Moritanya karşılaşması için stadyuma gitmeyen Muleka, teknik direktör Desabre tarafından kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'ın yıldızı Jackson Muleka, Demokratik Kongo Milli Takımı'nda teknik direktör Sebastien Desabre'nin kararını protesto ettikten sonra kadro dışı bırakıldı.