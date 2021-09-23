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Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi

23.09.2021 11:39

Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasındaki olaylar sebebiyle PFDK'ya toplamda 7 görevli sevk edildi. Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi hakkında yaptırım kararı çıkması bekleniyor. Olayları başlamasına sebep olan Balotelli'nin sevkine gerek görülmedi.

Beşiktaş'tan yardımcı antrenör Murat Şahin, yardımcı antrenör Ozan Köprülü, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, antrenör Stefano Marrone, kulüp görevlisi Mehmet Can Otay, kulüp görevlisi Erdal Erdem'in PFDK'ya sevkine karar verildi.

Olayları başlatan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi

SADECE OĞUZHAN DELEN

Adana Demirspor kulübü, saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Olayların fitilini ateşleyen Balotelli'nin sevkine gerek görülmedi. Yalnızca kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK'ya sevk edildi.

İşte PFDK'ya yapılan sevkler:

Olayları başlatan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi

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Son Dakika Spor Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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