Beşiktaş'tan yardımcı antrenör Murat Şahin, yardımcı antrenör Ozan Köprülü, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, antrenör Stefano Marrone, kulüp görevlisi Mehmet Can Otay, kulüp görevlisi Erdal Erdem'in PFDK'ya sevkine karar verildi.
Adana Demirspor kulübü, saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Olayların fitilini ateşleyen Balotelli'nin sevkine gerek görülmedi. Yalnızca kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK'ya sevk edildi.
İşte PFDK'ya yapılan sevkler:
Son Dakika › Spor › Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor