Olaylı maçı o yönetmiş! Galatasaray-Liverpool maçının hakemi bakın kim çıktı
Olaylı maçı o yönetmiş! Galatasaray-Liverpool maçının hakemi bakın kim çıktı

Olaylı maçı o yönetmiş! Galatasaray-Liverpool maçının hakemi bakın kim çıktı
08.03.2026 20:18
Galatasaray-Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceğinin açıklanması ile deneyimli hakemin geçmişte Valencia - Real Madrid karşılaşmasındaki tartışmalı düdüğü yeniden akıllara geldi.

Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

DEV MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Gil Manzano yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. VAR odasında Fernandez'in yardımcılığını Valentin Gomez üstlenecek.

REAL MADRID MAÇINDA VERDİĞİ KARARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Jesus Gil Manzano, 2 Mart 2024'te oynanan Valencia - Real Madrid karşılaşmasında verdiği karar ile uzun süre tartışılmıştı. Mestalla Stadı'nda 2-2 sona eren mücadelede Manzano, 90+9. dakikada Real Madrid'in atağı sırasında bitiş düdüğünü çaldı. Hakemin düdüğünden sonra Jude Bellingham topu ağlara gönderdi ancak gol geçerli sayılmadı. Pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Bellingham'a kırmızı kart gösterilirken, Real Madrid yedek kulübesi ve teknik heyeti de sahaya girerek karara tepki gösterdi. Ancak Manzano'nun kararı değişmedi.

