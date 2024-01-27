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Olimpik Lyon, Rennes'den Nemanja Matic'i transfer etti - Son Dakika
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Olimpik Lyon, Rennes'den Nemanja Matic'i transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olimpik Lyon, Rennes'den Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i 2,6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti. Matic, Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı ve daha önce Chelsea, Benfica, Manchester United ve Roma gibi takımlarda oynamıştı. Sırbistan Milli Takımı'nda 48 kez görev yapan Matic, Rennes formasıyla 19 maça çıktı.

Olimpik Lyon, Rennes\'den Nemanja Matic\'i transfer etti
27.01.2024 - 13:53,
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon, Rennes'den Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i renklerine bağladı.

Olimpik Lyon Kulübü, Rennes'den 2,6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Matic ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülen 35 yaşındaki futbolcu, Chelsea, Benfica, Manchester United ve Roma gibi takımlarda oynadıktan sonra sezon başında Rennes'e transfer olmuştu.

Sırbistan Milli Takımı'nda 48 kez görev yapan Matic, Rennes formasıyla 19 maça çıktı.

Kaynak: AA
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