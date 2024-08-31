Olimpik Lyon, Wilfried Zaha'yı kiraladı

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olimpik Lyon, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'yı kiraladıklarını açıkladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, bir sezonluğuna kiralanan 31 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon avro ödeneceği bildirildi.

Geçen sezon başında takıma katılan Zaha, oyun olarak beklentileri karşılayamasa da 43 resmi maçta 10 kez fileleri havalandırdı.