Olimpik Lyon, Wilfried Zaha'yı kiraladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olimpik Lyon, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'yı kiraladıklarını açıkladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, bir sezonluğuna kiralanan 31 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon avro ödeneceği bildirildi.
Geçen sezon başında takıma katılan Zaha, oyun olarak beklentileri karşılayamasa da 43 resmi maçta 10 kez fileleri havalandırdı.
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