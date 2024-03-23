Türkiye Ampute Futbol 1. Ligi takımlarından Olimpik Yetenekler Spor Kulübü gelecek sezon Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Toroslar ilçesindeki sentetik suni çim sahada, Türkiye Ampute Futbol 1. Ligi müsabakasında Olimpik Yetenekler Spor Kulübü ile Adana Ampute Spor Kulübü karşılaştı.
Maçı 9-4 kazanan Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, ligin tamamlanmasına bir hafta kala Ampute Futbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi.
Mersin ekibinin futbolcuları, teknik ekip ve yöneticiler, maçın ardından Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı.
Daha sonra düzenlenen törenle futbolculara kupa ve madalyaları verildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir üst lige çıkan Olimpik Yetenekler Spor Kulübünün futbolcularını ve yönetimini tebrik etti.
Takıma yeni sezonda başarı dileyen Erkoç, "Ampute futbol ligimizi inşallah önümüzdeki pazar günü bitirmiş oluyoruz. Paris'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kamplara gireceğiz. En büyük hedefimiz 2 aylık kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirip, Avrupa Şampiyonu olmak." dedi.
Kulüp Başkanı Ali Yanaç da 2018'den beri bugünü beklediklerini, takım olarak bir üst lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde de başarılı olmak istediklerini belirten Yanaç, "İnandık, çalıştık, kazandık ve başardık. En sonunda Şampiyonlar Ligi olan Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşıyoruz. İlk hedefimiz iyi transferler yaparak öncelikle Türkiye kupasını almak, daha sonra Süper Lig'de şampiyon olmak." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Ampute Futbol Süper Ligi'ne çıktı - Son Dakika
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