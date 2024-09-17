Olimpiyat Gümüşçüleri Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Spor

Olimpiyat Gümüşçüleri Gençlerle Buluştu

Olimpiyat Gümüşçüleri Gençlerle Buluştu

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, gençlik programında başarılarını paylaştı.

17.09.2024 18:20
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Ankara'daki "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katıldı.

Gölbaşı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi'ndeki programda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle bir araya geldi.

GSB Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bakanlık olarak 81 ilde 500'ün üzerinde gençlik merkezleriyle her zaman gençlerin hizmetinde olduklarını belirterek, "Üniversitelerimizdeki genç ofislerimiz, yaz döneminde yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz gençlik kamplarımız ile sanatsal, sportif, kültürel, teknolojik bütün faaliyetlere iştirak ediyorsunuz bunlar bizim için çok kıymetli." dedi.

Çocukluğunda asker olmayı isteyerek atıcılık branşına başladığını dile getiren Şevval İlayda Tarhan, "Başladıktan sonra atıcılıkta yetenekli bulunarak milli sporculuğa kadar ilerledim hatta bir ara Türkiye'de ilk 3 kadın sporcudan bir haline geldim." dedi.

Paris 2024'e 4 yıl boyunca sabah akşam antrenman yaparak, sosyal hayatından ödün vererek çok çalışarak hazırlandığını anlatan Şevval İlayda, "Ama sonunda buna değiyor. Sağlık için egzersiz mutlaka hayatınızda olmalı, neye emek verirseniz o büyüyor. En büyük hayallerimizden bir tanesi atıcılığın futbol kadar konuşuluyor olmasıydı, bunu da Yusuf abinin Paris'te atış sırasında sergilediği duruşuyla başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Dikeç de gençlerin hayalinin olması ve ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Paris 2024'te atışını yaparken sergilediği duruşa ilişkin de Yusuf Dikeç, "Atıcılığa ilk başladığımda pozisyonum nasılsa 2024'te de aynı pozisyonla atıyorum. Bu pozisyon Paris'e ya da olimpiyatlara özel bir duruş değil, atıcılık yaparken her zamanki duruşum." diye konuştu.

İlayda ile söz verdiklerini Los Angeles 2028'de altın madalya kazanarak sporu bırakacağını ifade eden Dikeç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Film ve sinema teklifler de geldi. İnsanın en iyi bildiği işi yapması gerektiğine inanıyorum. Benim de en iyi yaptığım iş atıcılık. Bir voleybolcu için voleybol topu neyse bizim için de silah onu ifade eder. İnanın bu sporu yapanlar poligon dışında hiçbir yerde atış yapmazlar. Ne düğünde, ne balkonda, ne asker uğurlamasında silahlla atış yapmazlar. Atıcılıkta temel silah havalı silahlardır, tek doldurmalık havalı silahlardır, olimpik olan da budur."

Kaynak: AA

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