Olimpiyat Madalyalı Sporcu Yusuf Dikeç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Olimpiyat Madalyalı Sporcu Yusuf Dikeç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Ziyaret Etti

Olimpiyat Madalyalı Sporcu Yusuf Dikeç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'i Ziyaret Etti

Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, Dikeç'i tebrik ederek Türkiye'yi dünyada tanıttığı için teşekkür etti.

27.08.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FRANSA'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış tarzıyla hafızalara kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, ikonik pozu Yusuf Dikeç ile birlikte verdi.

Ziyarette; Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ile Dikeç'in antrenörü Erdinç Bilgili de yer aldı. Yusuf Dikeç'i ağırlayan Başkan Seçer, Türkiye'yi dünyaya tanıttığı ve üstün başarı gösterdiği için Dikeç'i tebrik etti. Dikeç'in atışının hafızalarda kaldığını vurgulayan Seçer, "Türkiye'yi dünyada konuşturdunuz, ülkemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Daha önceki dönemlerde Mersin'de bulunmanız, burada görev yapmanız da şehirdeki vatandaşlar tarafından 'fahri Mersinli hemşerimiz' olarak algılandı. Kentimizdeki insanlar da bundan övünç ve gurur duydu" dedi.

'24 YILDIR HEP AYNI POZİSYON'

Yusuf Dikeç ise hem Mersin hem de Türkiye adına böyle bir başarı kazandığı için son derece mutlu olduğunu söyleyerek, "Ülkenin de bu ortamda, bu coğrafyada, böyle bir başarıya ihtiyacı varmış. Dünyanın böyle bir sporcuyu kabul etmesi, gurur verdi" diye konuştu.

İkonik pozun hikayesinin 24 yıllık olduğunu anlatan Dikeç, "O pozisyon bizim atışa başladığımızdan bu yana yaklaşık 24 yıldır hep aynı pozisyon. Hatta 2011 yılında dünya şampiyonu olduğumda da aynı pozisyondu. Dünya; olimpiyat ruhuna uygun, fair-play'in olduğu, dopingin, ekipmanın ve teçhizatın olmadığı, doğal insan vücudunun, yeteneğinin sergilendiği saf, o duru başarıyı gördü. Olimpiyat ruhuna en uygun sporcuyu gördüğü için herhalde tüm dünya kabul etti. Bu da bizi ülkemiz adına ayrıca mutlu etti" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, ikonik pozu Yusuf Dikeç ile birlikte verdi. Dikeç ayrıca olimpiyatlarda giydiği tişörtün aynısını imzalayarak Başkan Seçer'e hediye etti. Seçer de Dikeç'e, Roma mitolojisinde çiçek ve bahar tanrıçası olan Flora'nın büstünü hediye etti.

Kaynak: DHA

Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, Dünya, Gümüş, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat Madalyalı Sporcu Yusuf Dikeç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 17:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Olimpiyat Madalyalı Sporcu Yusuf Dikeç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement