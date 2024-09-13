Olimpiyat Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı, Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı

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- Olimpiyat şampiyonu İbrahim Bölükbaşı, memleketi Erzurum'da omuzlarda karşılandı

Şampiyon sporcuyu, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp yalnız bırakmadı

ERZURUM - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, memleketi Erzurum'da omuzlarda karşılandı.

Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkeklerde 90 kilogram J2 kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırmıştı. Şampiyon Bölükbaşı, Erzurum Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Türk güreşinin en önemli temsilcilerinden Taha Akgül ve Rıza Kayaalp da Bölükbaşı'nı Erzurum'da yalnız bırakmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu şampiyon sporcuya çiçek takdim etti.

İbrahim Bölükbaşı: "Hayalim gerçek oldu"

Erzurum Havalimanı'nda ailesi, sporcular, Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi öğrencileri, Pasinler ilçesi ve Altınbaşak Köyü'nden çok sayıda güreşsever ve Erzurum güreş camiası yer aldı. Erzurum Halk Oyunları Bar ekibi tarafından davullu zurnalı karşılanan İbrahim Bölükbaşı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, doğduğu ve spora başladığı şehirde olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Beni yalnız bırakmayan, 25 yıllık spor yaşantımda bana destek olan herkese teşekkür ederim. Ülkeme ve memleketim Erzurum'a olimpiyat madalyası getirmek benim en büyük hayalimdi. Bu hedefime ve hayalime ulaştım şükür" dedi.

İbrahim Bölükbaşı'nın babası Nevzat Bölükbaşı, oğlu ile her zaman gurur duyduklarını ve Paris'te aldığı başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Türkiye'nin yaşayan güreş efsaneleri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, İbrahim Bölükbaşı'nın Türkiye için kıymetli ve önemli bir isim olduğunu dile getirerek, "Beraber çok çalıştık. Her zaman bayrağımızı zirveye taşımak için çalıştık. Yapacak daha çok işimiz var. Judoda alınan başarı bizleri de gururlandık. Erzurum, spor ve güreş anlamında kıymetli bir şehir. Bizlerde bir çok kez yarışlara burada hazırlandık ve başarıyı yakaladık" ifadelerini kullandı.