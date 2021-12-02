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Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde

02.12.2021 11:12
Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu işitme engelli milli atlet Yasin Süzen, Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu işitme engelli milli atlet Yasin Süzen, Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Doğuştan işitme engelli Yasin Süzen, futbolla başladığı spor hayatında bir antrenörün yönlendirmesiyle atletizme geçti. İşitme Engeliler Milli Takımı'na kadar yükselerek bir olimpiyat, 3 dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğuna ulaşan başarılı sporcu, aynı zamanda atletizm milli takımının 4x400 bayrak takımı kadrosunda da yer alıyor.

Milli sporcu, Samsun'da düzenlenen 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda 400 metrede 47,03 ile olimpiyat rekoru kırarken, son olarak Polonya'da 23-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 47,66 koşarak dünya rekorunu kırmayı başardı.

Bu yıl yapılması planlanırken ertelenen ve Brezilya'da 1-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacağı açıklanan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu, hazırlıklarını Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda sürdürüyor.

Hedef iki branşta altın madalya

Antrenörü Salih Öztürk aracılığıyla işaret diliyle AA muhabirine açıklamalarda bulunan Süzen, Brezilya'da gelecek yıl mayıs ayında yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre ve 400 metre engelli branşlarında yarışacağını belirtti.

"Hedefim her iki branşta da altın madalya kazanmak" ifadesini kullanan Süzen, çok çalışıp bu hedefine ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.

Antrenör Salih Öztürk de 7 yıldır Yasin Süzen ile çalıştıklarını belirterek, milli sporcunun hem işitme engellilerle hem de engeli bulunmayan atletlerle yarıştığını söyledi.

Milli sporcunun bugüne kadar 4 Avrupa, 3 dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğuna ulaştığını aktaran Öztürk, "Hedefimiz Brezilya'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda 400 metrede şampiyonluk hatta bir olimpiyat rekoru daha kırmayı hedefliyoruz." dedi.

Öztürk, sporcusunun olimpiyatlarda 400 metre engelli branşında ilk defa yarışacağını ancak buradan da altın madalya alacaklarına inandıklarını belirterek, "İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları bittikten sonra 2024 yılında Paris'te yapılacak olimpiyat oyunlarında atletizm 4x400 bayrak takımında yer alması için çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde
Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde
Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde
Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde
Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Olimpiyat şampiyonu işitme engelli atlet Yasin Süzen, yeni şampiyonluklar peşinde - Son Dakika
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