Hollandalı bisikletçi Dumoulin kariyerini noktaladı - Son Dakika
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Hollandalı bisikletçi Dumoulin kariyerini noktaladı

15.08.2022 22:48
Hollandalı bisikletçi Dumoulin kariyerini noktaladı

Olimpiyatlarda 2 gümüş madalyası bulunan ve 2017 İtalya Bisiklet Turu'nu kazanan Hollandalı sporcu Tom Dumoulin, aktif kariyerini sonlandırdı.

Olimpiyatlarda 2 gümüş madalyası bulunan ve 2017 İtalya Bisiklet Turu'nu kazanan Hollandalı sporcu Tom Dumoulin, aktif kariyerini sonlandırdı.

Jumbo-Visma takımı adına yarışan Dumoulin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18-25 Eylül tarihlerinde Avustralya'da düzenlenecek Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'na katılmayı umduğunu ancak bunu yapacak gücü kendinde bulamadığını belirtti.

31 yaşındaki Dumoulin, "Depom boş. Bacaklarım ağır hissettiriyor ve antrenmanlar beklediğim sonuçları vermiyor. Bu sebeple profesyonel bisikleti bırakma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

2017'de İtalya Turu ve dünya zamana karşı şampiyonluğuna ulaşan Hollandalı bisikletçi, 2018'de ise hem İtalya hem de Fransa turunda genel klasmanı 2. sırada tamamlamıştı.

Dumoulin ayrıca 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda zamana karşı kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

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Kaynak: AA

Tom Dumoulin, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollandalı bisikletçi Dumoulin kariyerini noktaladı - Son Dakika

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