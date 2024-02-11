Olympiakos, Jose Luis Mendilibar'ı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Spor

Olympiakos, Jose Luis Mendilibar'ı teknik direktör olarak atadı

Olympiakos, Jose Luis Mendilibar\'ı teknik direktör olarak atadı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, Carlos Carvalhal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ı getirdi. Mendilibar, 62 yaşında ve Türkiye'de de bir dönem görev yapmıştır. Carvalhal'a emanet edilen kulüp, 11 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonrasında Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştır.

11.02.2024 13:53
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta Carlos Carvalhal ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine 62 yaşındaki Mendilibar'ın getirildiği kaydedildi.

Türkiye'de de bir dönem görev yapan Carvalhal'a Aralık 2023'te kulübeyi emanet eden Yunan ekibi, 11 maçta alınan 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonrasında Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Kaynak: AA

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