Avrupa Ligi'nde Frankfurt beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin son yaptığı antrenmana gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle katılmadı.
Son durumuna maç günü bakılacak olan tecrübeli yıldızın, Olimpiakos'a karşı sahada olma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'la 30 Eylül Perşembe günü 19:45'te karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı - Son Dakika Spor