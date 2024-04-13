Olympiakos, Teknik Direktör Mendilibar\'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final'deki rakibi Olympiakos, Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final'de Fenerbahçe ile karşılaşan Olympiakos, Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar ile sözleşme yeniledi. Yunan ekibi, Mendilibar'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Jose Luis Mendilibar, 11 Şubat 2024'te Olympiakos teknik direktörlüğü görevine getirildi.
Deneyimli teknik adam, 18 Nisan Perşembe günü takımının başında Avrupa Konferans Ligi yarı finaline çıkmak için İstanbul'da Fenerbahçe karşısına çıkacak. - İSTANBUL
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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