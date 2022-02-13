Üye Girişi
Omar Elabdellaoui 413 gün sonra kadroda - Son Dakika

Omar Elabdellaoui 413 gün sonra kadroda

13.02.2022 00:57
Omar Elabdellaoui 413 gün sonra kadroda

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, gözünün iyileşmesinin ardından 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, gözünün iyileşmesinin ardından 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosuna alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. 31 Aralık 2020 tarihinde gözünden yaralanan Elabdellaoui, uzun geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bu süreçte lisansı dondurulan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezonun ara transfer döneminde lisansı çıktı. Norveçli futbolcu, son olarak 26 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında görev almıştı.

Elabdellaoui 413 gün sonra Kayserispor ile oynanan maçının 21 kişilik kadrosuna alındı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Omar Elabdellaoui, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Omar Elabdellaoui 413 gün sonra kadroda - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 01:10:26. #1.11#
SON DAKİKA: Omar Elabdellaoui 413 gün sonra kadroda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement