Ömer Erdoğan Sivasspor\'da İlk İdmanına Çıktı

Spor

- Sivasspor'da Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı

SİVAS - Sivasspor'da, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Ömer Erdoğan, ilk antrenmanına çıktı. Taraftar da kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörünü ilk idmanda yalnız bırakmadı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ndeki idman başlamadan önce Teknik Direktör Ömer Erdoğan, takımla kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra antrenman, istasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşularıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmalarla devam edecek.

Antrenmana gelen taraftarlar da Ömer Erdoğan ile fotoğraf çektirerek, forma imzalattılar.