Ömer Erdoğan Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika
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Ömer Erdoğan Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü

Ömer Erdoğan Sivasspor\'un Yeni Teknik Direktörü

Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Erdoğan, başarı hedeflediklerini belirtti.

19.12.2024 15:16
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, kırmızı-beyazlı ekiple sözleşme imzalamaktan gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Sürecin hep beraber üstesinden geleceklerini belirten Erdoğan, "Bu sorumluluğu bana veren, güvenen, inanan başta kulüp başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Nasıl bir sorumluluk aldığımın, nasıl bir göreve geldiğimin farkındayım." dedi.

Sivasspor'u futbolculuk yıllarından ve teknik direktörlük döneminden itibaren takip ettiğini anlatan Erdoğan, "Bu camianın Süper Lig'de başarılara imza atan, başarılar kovalayan, futbolcu yetiştiren bir yapıya sahip olduğunu bildiğim için burada çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Kendime ve ekibime güveniyorum"

Erdoğan, devre arasına çok yakın bir zamanda geldiklerini, çok zamanlarının olmadığını ve bunun farkında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendime ve ekibime güveniyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle burada çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz büyük ama benim yapımda her zaman maçtan maça düşünmek var, maçtan maça planlamak var. Şu an oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maç. Burayla anlaştıktan sonra hem kendi analizlerimizi hem rakip analizlerini yapmaya başlayarak takımımızı inşallah cumartesi gününe hazırlamaya çalışacağız. Futbolculuk dönemimde buraya geldiğimiz zaman deplasman havası yaşatan taraftarlarımızdan yine böyle bir hava yaratmasını istiyorum. İyi bir başlangıç yapmak istiyorum, onların desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah buradaki hedefleri daha yukarılara taşırız. Zamana da ihtiyacımız olacak."

Sözleşme süresinin kısa olmasının sorulması üzerine Erdoğan, sürelerin önemli olmadığını, önemli olanın sıkıntılı süreçten çıkmak olduğunu vurguladı.

"Transfer yapmak için transfer yapmayacağız"

Transfer çalışmasının sorulması üzerine Erdoğan, göreve yeni başladığını ve takımı yakından tanımak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Takımdaki eksikleri bildiğini söyleyen Erdoğan, "Eksikleri biliyoruz ama biz burada transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Bize katkı sağlayacak, takımın performansını, rekabet ortamını daha da yukarıya çekecek oyuncular kazandırmamız lazım. Bu konuda Sivasspor son yıllarda özellikle yaptığı transferlerle tecrübeli bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, altyapıya önem veren bir teknik direktör olduğunu dile getirdi.

Ligde devre arasına iyi girmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Bu haftadan itibaren takıma bir hava ve farklılık katmak istiyoruz. İnşallah bu hafta alacağımız iyi sonuçla araya moralli girersek, süreçte üzerine koyarak devam edeceğiz." dedi.

Başkan Eken: " Sivasspor'un büyüklüğünü ve gücünü tüm futbol camiasına gösterelim"

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ise takımla yollarını ayıran teknik direktör Bülent Uygun'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ömer Erdoğan'ın hem futbolculuk hem de teknik direktörlükteki başarılarıyla Türk futbolunun değerli bir ismi olduğuna dikkati çeken Eken, "İnanıyorum ki kariyerindeki başarılarına Sivasspor'umuzda yenilenlerini ekleyecektir. Hepimizin bildiği üzere kulüplerin en büyük gücü taraftarlıdır. Cumartesi sahamızda oynayacağımız Samsunspor maçında Sivas'ın, Sivasspor'un büyüklüğünü ve gücünü tüm futbol camiasına gösterelim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Eken, sezon sonuna kadar geçerli olan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ömer Erdoğan Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika

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