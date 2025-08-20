Ömer Faruk Sezgin Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
20.08.2025 12:29
Karşıyaka'nın golcüsü Ömer Faruk Sezgin, bahis oynaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'nın transferde Kütahyaspor'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü Ömer Faruk Sezgin büyük suçlamayla karşı karşıya. 26 yaşındaki forvet, bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024'te oynanıp hiç şut atılmaması yüzünden şike tartışmalarının damga vurduğu Ankaraspor-Nazillispor maçını inceleyen Futbol Federasyonu Etik Kurulu, dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na verdi.

O maçta forma giyen neredeyse tüm futbolcular ve yöneticiler, PFDK'lık oldu. İki kulüp ve toplam 55 dosya kurula sevk edildi. O dönem Ankaraspor'da oynayan yeni Karşıyakalı Ömer Faruk da muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca PFDK'ya verildi. Futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasını yasaklayan 57'nci maddeye uymayanlara 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası çıkabiliyor.

HAKSIZ FESİHTEN DE CEZA ALDI

Ankaraspor'la olan sözleşmesini geçen yıl eylül ayında tek taraflı fesheden Ömer Faruk'un haksız fesihten de Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 4 ay ceza aldığı ortaya çıktı. Oyuncu avukatının Tahkim Kurulu'na itiraz ettiği öğrenildi. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için yargılama bitene kadar forma giyemeyecek Ömer Faruk iki dosyadan da ceza alırsa uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacak. Konuyu acil görüşme kararı alan Karşıyaka yönetiminin futbolcuyla yollarını ayırarak yeni golcü arayışına başlaması bekleniyor. 1.95 boyundaki pivot santrfor geçen sezon 29 maçta 13 gol ve 5 asiste oynamıştı.

HIDIR İMZAYI ATTI

Karşıyaka, yeni sezon öncesi 16'ncı transfer olarak kadrosuna kattığı Adanaspor'dan stoper Hıdır Aytekin'le sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Karaağaç Efsanespor altyapısında başlayan, daha sonra Akhisarspor, İskenderunspor formalarını da giyen 22 yaşındaki genç oyuncu geçen sezon 1'inci Lig'de 12 maçta 947 dakika süre aldı. Kaf-Kaf'tan ayrılan isimlerden Yasin Ozan ise İnegölspor'la anlaştı.

Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaraspor, Karşıyaka, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
