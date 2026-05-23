Ömer Faruk Yürür Avrupa Şampiyonu

Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, altın madalya elde etti.
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 6-0 kazanan ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.
