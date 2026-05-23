Ömer Faruk Yürür Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Faruk Yürür Avrupa Şampiyonu

23.05.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumite 75 kiloda altın madalya kazanan Ömer Faruk Yürür, mutluluğunu paylaştı.

Avrupa Karate Şampiyonası'nı erkekler kumite 75 kiloda altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Ömer Faruk Yürür, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden organizasyonda Fransa'dan Kilian Cizo'yu 6-0'la geçerek adını zirveye yazdıran Ömer Faruk Yürür, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kariyerinin büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini aktardı.

Yaklaşık 7-8 aydır yoğun bir şekilde çalıştığını kaydeden milli sporcu, "Hepsi bu altın madalya için. Her zaman ülkem adına en iyi zaferleri elde etmek için çabaladım. Bu madalya hem rüyalarıma hem kabuslarıma girmişti. Avrupa Şampiyonası ile ilgili o kadar çok rüya görüyordum ki her gün anneme anlatıyordum. Sonunda gerçekleşti. Çok mutluyum. Zaten Fransız rakibimi tanıyordum. İyi bir şekilde analiz ettik, gerekeni yaptık ve madalya bizim oldu." ifadelerini kullandı.

Yürür, yarın çıkacakları takım finali için de büyük heyecan duyduklarını sözlerine ekledi.

Başkan Taşdemir: "Bugün görevini yerine getirdi"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Ömer Faruk Yürür'ü altın madalya için kutlayan ilk isim olurken, "Burada uzun yıllar süren bir sebat, emek var. Bugün görevini yerine getirdi. Kalan finallerimiz için de itici bir güç olacak. Buradan daha fazla altın madalyayla döneceğiz." diye konuştu.

Erkekler kumite +84 kilo finalinde kaybeden Uğur Aktaş'ın sakatlığına rağmen altın madalya maçına çıktığını aktaran Taşdemir, "Bacağında yırtık var. Gerçekten pozitif bir sporcu. Burada elinden geleni yaptı. Biliyorsunuz Uğur, olimpiyat üçüncüsü bir sporcumuz. Olimpiyatlar sonrası bir takım ailevi sorunlarla boğuştu. O sıkıntıları atlatıp, kendi içinden bir canavar çıkardı. Gerçekten bugün yaptığı iş, Avrupa ikinciliği çok önemli. Tabii ki ondan daha büyük başarılar bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Hessen, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Faruk Yürür Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:20:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Ömer Faruk Yürür Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.