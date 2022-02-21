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Ömer Onan: "Avrupa'daki basketbol markası kan kaybediyor" - Son Dakika

Ömer Onan: "Avrupa'daki basketbol markası kan kaybediyor"

21.02.2022 17:05
Ömer Onan: "Avrupa'daki basketbol markası kan kaybediyor"

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, FIBA ve Euroleague'in anlaşamamasından dolayı Avrupa'daki basketbol markasının kan kaybettiğini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, FIBA ve Euroleague'in anlaşamamasından dolayı Avrupa'daki basketbol markasının kan kaybettiğini söyledi.

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda gerçekleştirilecek antrenman öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım kadrosunda Euroleague sebebiyle yer alamayan basketbolculara değinen Onan, "Bu süreç 2017'den beri devam ediyor. Biz burada daha önce sessiz kalıyorduk ama bundan sonra konuşulması lazım. Basketbol markası var Avrupa'da ve her gün kan kaybediyor. 3 yaşındaki çocuk bunu anlayacak kapasitede. Biz burada bu kadar emek veriyoruz, oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. Euroleague ile biz iyi ilişki içindeyiz ama pazar günü Fenerbahçe'nin erteleme maçını koymasını not ettik. Girişimlerimiz olacak. Mart ayına koyabilirlerdi. Bizim için çok önemli maçlar. Pazar günü Euroleague maçı hatırlamıyorum ben. Bunu böyle yapması sanki bize özel gibi oldu. CSKA Moskova - Barcelona maçını da pazara koydular ve Sertaç'ı getirtemiyoruz. Biz FIBA tarafıyız ama bu gelinen süreçte kimseye faydası olmayan çocukça çekişmelerinden bu noktaya geldik. NBA ve Euroleague oyuncularını getiremiyoruz, seyirci gelmiyor. Avrupa'da 5 tane oynanan kupa var. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz bu durum. Euroleague, Eurocup var ve FIBA'nın 3 tane var. Pazartesi de üstün zekalı arkadaşlar maç koymaya başladı. Kimin nerede ne oynadığı belli değil. Euroleague her zaman bunu söylüyor; NBA'den sonra en iyi organizasyon diyor ama para dönmüyor. Avrupa kupası oynamak demek, FIBA ve Euroleague oturur, 3 kupa belirler sezondan 5 kazanan belirlenir, katılır heyecan artar. Ben inanıyorum ki son olsun. Milli takım toplanıyor, bekliyoruz kim gelecek kim gidecek bunlarla uğraşıyoruz. Bunları çözebilmek varken çözmemek zarar veriyor" dedi.

"İki Yunanistan maçını da kazanmak istiyoruz"

Yunanistan ile oynanacak olan iki müsabakaya değinen Ömer Onan, "Biz hiçbir zaman sorumluluktan kaçan insanlar değiliz. Sahaya çıkan 12 kişi en iyi 12 kişidir. Hidayet başkanın geldiği her günden beri her başarı antrenör ve oyuncuların, başarısızlık Hidayet başkan ve bizimdir. Daha önce de sorumluluk aldık. Bu çocuklar 12 kişi sahada olacak, rahat oynayacaklar ve biz sonuna kadar onların arkasındayız. İyisinde de kötüsünde de hep birlikteyiz. Burada çok güzel görsel bir şölen olacak. Şimdiden biletlere ilgi çok yüksek. Biz iki Yunanistan maçını da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Euroleague, basketbol, Ömer Onan, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ömer Onan: 'Avrupa'daki basketbol markası kan kaybediyor' - Son Dakika Spor


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