Onana\'nın ardından Beşiktaş\'ta 5 oyuncunun daha sözleşmesi feshedilecek

Yaz transfer döneminde Alexander Nübel, Kassoum Ouattara, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla yolları ayırmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, Jean Onana’nın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sonlandırsa da diğer isimler için henüz somut bir adım atamadı.

5 OYUNCU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Yönetim ve teknik heyetin planlarında yer almayan Felix Uduokhai, Amir Hadziahmetovic, Al Musrati, Joao Mario ve Elan Ricardo ile ayrılık görüşmeleri devam ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Uduokhai ve Amir Hadziahmetovic'e birden fazla kulübün ilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetimin, bu iki oyuncuyu makul bir bonservis bedeliyle satarak kısa süre içerisinde takımdan göndermesi bekleniyor. Sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak Al Musrati ve Joao Mario ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Elan Ricardo için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi.

SATIŞ OLMAZSA FESİH

Beşiktaş yönetimi, teklif gelmeyen ve satışı gerçekleşmeyen oyuncular için tıpkı Jean Onana örneğinde olduğu gibi hareket etmeyi planlıyor. Kulüp, elden çıkarılamayan futbolcularla masaya oturarak sözleşmeleri karşılıklı feshetme yöntemine başvuracak.