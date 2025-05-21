Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor

Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan maçı Al Nassr 2-0 kazandı.

MAÇA RONALDO DAMGASI

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Jhon Duran ve 90+7'de penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekizli yıldız, maçın 65. dakikasında penaltı vuruşunu kalenin yanından dışarıya gönderdi. Ronaldo, attığı golle birlikte bu sezon ligde 24. golüne ulaştı.

ÜÇÜNCÜLÜK İDDİASI SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 67 yapan Al Nassr, üçüncü sıradaki Al-Qadsiah ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Al Khaleej ise 37 puanda kaldı. Ligin son hafta maçlarında Al Nassr, Al Fateh deplasmanına gidecek. Al Khaleej ise sahasında Al Akhdoud'u ağırlayacak.