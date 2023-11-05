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Burak Yılmaz istediği olmazsa istifa edecek: şimdi başkanla konuşacağım - Son Dakika

Burak Yılmaz istediği olmazsa istifa edecek: şimdi başkanla konuşacağım

Son Güncelleme: 05.11.2023 23:39

3-2'lik Antalyaspor mağlubiyetini değerlendiren Burak Yılmaz, devre arasında yaşanan Eric Bailly ile Tayfur Bingöl tartışmasından sonra başkandan bir isteğinin olacağını ve gerçekleşmezse yarın kulübe teşekkür ederek ayrılacağını söyledi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"BEN TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMASAM NE OLUR"

Devre arasında yaşanan tartışmaya değinen Yılmaz, "Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım" dedi.

"İSTEĞİM OLMAZSA YARIN TEŞEKKÜR EDECEĞİM"

Kulüpteki geleceği için de konuşan genç antrenör, "Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Her şeyi konuşuyoruz. Bunları duyuyoruz. İzlemiyorum. Etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal geziyorlar. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem küçük bir isteğim olacak. Olmayacaksa yarın teşekkür edeceğim ve ayrılacağım" ifadelerini kulandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz istediği olmazsa istifa edecek: şimdi başkanla konuşacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz istediği olmazsa istifa edecek: şimdi başkanla konuşacağım - Son Dakika
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