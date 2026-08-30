Onuachu Hala Sessiz

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon gol yükünü sırtlayan Paul Onuachu, 2026-2027 sezonuna sessiz başladı. Bordo-mavililerin Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 resmi karşılaşmada toplam 313 dakika süre alan Nijeryalı golcü, henüz gol sevinci yaşayamadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Onuachu'nun gol yollarında performansı merak ediliyor. Bordo-mavililerin, Süper Lig'de oynadığı Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen Onuachu, ilk maçta 90, ikinci maçta ise 87 dakika sahada kaldı. Nijeryalı forvet, iki karşılaşmada da gol kaydedemedi.

Onuachu, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Ferencvaros ile oynanan iki maçta da görev yaptı. İlk karşılaşmada 90 dakika sahada kalan golcü oyuncu, Macaristan'daki rövanşta ise 46 dakika süre aldı. Böylece Onuachu, Avrupa'da çıktığı iki maçta da gol atma başarısı gösteremedi.

Geçen sezon 26 golle zirveye çıktı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla takımın en önemli gol silahı olan Onuachu, toplam 26 gole imza attı. Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de attığı 22 golle gol krallığını da Shomurodov ile birlikte paylaştı.

Onuachu, yeni sezonda ise henüz fileleri havalandıramadı.

Gözler Diyarbakır'da

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Bordo-mavililerde gözler, özellikle takımın gol yollarındaki en önemli ismi olan Onuachu'ya çevrildi. Nijeryalı golcünün Diyarbakır deplasmanında gol sessizliğini bozarak yeniden skor üretmeye başlaması bekleniyor.