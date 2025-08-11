Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü, 49. dakikada Paul Onuachu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yeni sezona 3 puanla başladı. 16 yıl sonra Süper Lig'e dönen Kocaelispor ise puanla tanışamadı.

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

SEZONUN İLK GOLÜ ONAUCHU'DAN

Dakikalar 49'u gösterdiğinde köşe vuruşunda topun başına geçen Oleksandr Zubkov, kale alanına yaptığı ortada kalecinin yumrukladığı top sol kanada açıldı. Topu kontrol eden Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortada iyi yükselen Paul Onuachu kafa vuruşunu yaptı. Yerden sekip kalenin ortasına doğru giden top, ağlarla buluştu.

Böylece, Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Onuachu, takımının yeni sezondaki ilk golünü atmış oldu.