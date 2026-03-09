Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı - Son Dakika
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı

09.03.2026 22:14
09.03.2026 22:14
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililerde Paul Onuachu attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililerde Paul Onuachu attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu.

ONUACHU İLK YARIDA SAHNEYE ÇIKTI

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'un golleri ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Bordo-mavililer, 45+2 ve 45+7. dakikalarda Paul Onuachu'nun kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Onuachu'nun ikinci golü penaltıdan geldi.

KALESİNE ATILAN GOL FARKI AÇTI

Trabzonspor, ikinci yarıya da etkili başladı. 53. dakikada Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in kendi kalesine attığı golle fark üçe çıktı ve konuk ekip büyük bir avantaj yakaladı.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Kayserispor'da Dorukhan Toköz kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekip, buna rağmen 83. dakikada German Onugkha'nın golüyle farkı ikiye indirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

TRABZONSPOR'DAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Trabzonspor puanını 54'e yükseltti. Bordo-mavililer, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.

Yeni teknik direktörü Erling Moe yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor ise 20 puanda kaldı ve 17. sıradaki yerini korudu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 00349200 00349200:
    kayserinin pen6 si verilmedi 1 4 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    bu bahisler çıktı çıkalı tat kalmadı maçı seyrediyorum altıncı dakkada dorukhan gereksiz bir müdahale ile atılıyor yazık değilmi kulüp düşüyor kimin umrunda. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
