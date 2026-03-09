Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililerde Paul Onuachu attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'un golleri ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Bordo-mavililer, 45+2 ve 45+7. dakikalarda Paul Onuachu'nun kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Onuachu'nun ikinci golü penaltıdan geldi.
Trabzonspor, ikinci yarıya da etkili başladı. 53. dakikada Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in kendi kalesine attığı golle fark üçe çıktı ve konuk ekip büyük bir avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Kayserispor'da Dorukhan Toköz kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekip, buna rağmen 83. dakikada German Onugkha'nın golüyle farkı ikiye indirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Trabzonspor puanını 54'e yükseltti. Bordo-mavililer, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.
Yeni teknik direktörü Erling Moe yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor ise 20 puanda kaldı ve 17. sıradaki yerini korudu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek
