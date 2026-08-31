Onur Efe Gaziemir Spor'a İmza Attı - Son Dakika
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Onur Efe Gaziemir Spor'a İmza Attı

Onur Efe Gaziemir Spor\'a İmza Attı
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Altay'dan ayrılan Onur Efe, Gaziemir Spor ile ön protokol imzaladı. Takıma dönüşü zor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü sezonun ilk maçında Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek Altay'da takımdan ayrılan Onur Efe'nin (24) yuvaya dönmeyeceği ifade edildi. Yaz döneminde ligin yeni ekiplerinden Gaziemir Spor'la el sıkışan tecrübeli sağ kanat oyuncusunun ön protokol imzaladığı Gaziemir ekibinden ödeme aldığı ve hafta içinde lisans işlemlerinin tamamlanacağı ifade edildi.

Geçen sezon öncesi Altay'dan ayrılıp son anda takıma dönen Onur Efe, bahis soruşturmasında 12 aylık hak mahrumiyeti cezası alıp sezonu kapatmıştı. Altay'da Emre Tangeldi, Hikmet Çolak, Yunus Efe Sarıkaya, Ege Parmaksız gibi gençler takımdan ayrılmıştı. İdmanlara çıkmayan Özgür, Ceyhun, Sefa, Deniz gibi tecrübeli futbolcuların takıma dönmesinin de zor olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Onur Efe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onur Efe Gaziemir Spor'a İmza Attı - Son Dakika

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