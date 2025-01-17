Onuralp Çevikkan'ın Parmağında Kırık

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, 19 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildiğini belirtti.
Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, genç futbolcunun dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ elinde ağrı hissettiğini aktardı.
Onuralp Çevikkan'ın muayene ve MR görüntülemesinin yapıldığına değinen Beşir, "Sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza cerrahi operasyon planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
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