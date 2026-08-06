Oosterwolde'nin ilk teşhisi belli oldu! En az 3-4 hafta yok

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında yaşanan Jayden Oosterwolde sakatlığı moralleri bozdu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının 30. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu, gözyaşları içinde sedyeyle oyun alanını terk etmişti.

İLK AÇIKLAMA CİHAN KAMER'DEN

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamer, "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız." ifadelerini kullandı.

MR SONRASI KESİNLEŞECEK

Hollandalı futbolcunun sakatlığının kesin boyutu, bugün çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Teknik heyet ve sağlık ekibi, yapılacak kontrollerin ardından Oosterwolde'nin tedavi programını belirleyecek.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETMİŞTİ

25 yaşındaki savunma oyuncusu, Sturm Graz karşılaşmasında herhangi bir rakip müdahalesi olmadan sakatlanmış, yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarını tutamamıştı. Oosterwolde'nin sedyeyle oyundan çıkması Fenerbahçe cephesinde büyük üzüntü yaratmıştı.