Ordu'da 916. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali Son Buldu - Son Dakika
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Ordu'da 916. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali Son Buldu

Ordu\'da 916. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali Son Buldu

Ordu'da düzenlenen 916. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin finalinde Antalya'dan Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Bin 500 sporcunun katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

21.07.2024 20:16  Güncelleme: 20:25
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Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali kapsamında güreş müsabakalarının finali düzenlendi. Farklı illerden yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı etkinlikte başpehlivan Antalya ilinden katılan Ali Gürbüz oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde, Aybastı ilçesinde düzenlenen ve bin yıllık geçmişi ile Kırkpınar'dan daha eski olan 916. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin son gününde büyük orta, başaltı, başpehlivan, başpehlivan çeyrek final, başpehlivan yarı final ve başpehlivan final kategorilerinde güreşler yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Türk bayrağı eşliğinde alanda tur attı. Kıran kırana geçen güreşlerin başpehlivan final kategorisinde Antalya ilinden Ali Gürbüz, aynı ilden katılan rakibi Orhan Okulu'yu yenerek, başpehlivan oldu. Müsabakalarda, Ender Şahin isimli iş insanı 5 milyon 52 lira ödeyerek güreş ağası oldu.

"Çok yoğun bir ilgi var"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, "Çok yoğun bir ilgi var, çok güzel ve kıran kırana güreşler yapılıyor. Yarışmalara yaklaşık bin 500 sporcu katıldı. Her şey çok güzel, ilgi de çok güzel. Yaylada her taraf insan kaynıyor. Harika bir sportif aktivite. Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçeyi temsil ediyor. Bizim bütün ilçelerimizde kültürel ve tarihsel çok büyük zenginliklerimiz var. Bunları her yerde aktivite ve şenlik olarak ortaya çıkartıp, hem ilin Türkiye'deki iller arasındaki yerin iyi belirtmek hem de şehrin kalınmasına, gelişmesine ve dönülmesine faydalı olmak. Bizim bütün idealimiz bu. Düşünen, üreten yarışan Ordu bizim ana felsefemiz. Nerede güzel bir şey varsa altında mutlaka imzamız vardır, olması gereklidir. Ordu'yu layık olduğu bir il seviyesine getirmek için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Güreşlere yoğun bir katılım olduğunu söyleyen Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise müsabakaların toplamda bin 450 sporcu ile başladığını ifade etti.

Başpehlivan Ali Gürbüz, birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu, mücadelelere devam edeceğini belirtti.

Festivale Ordu Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ordu'da 916. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali Son Buldu - Son Dakika
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