Ordu'da Müsabakalar Kar Nedeniyle Ertelendi

Ordu'da bugün oynanması planlanan bazı amatör müsabakalar, kar nedeniyle ertelendi.
Ordu 1. Amatör Küme'deki Gürgentepespor-Demirspor ve Aybastıspor- Korgan Belediyespor maçları ile Süper Amatör Küme'deki Ulubey Belediyespor-Doğaspor karşılaşması, kar yağışı nedeniyle oynanamadı.
Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliğince yapılan kontrollerin ardından müsabakalar ertelendi.
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