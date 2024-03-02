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Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Pikolo Derneği iş birliğinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, farklı illerden 310 sporcu katılıyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 17 ilden 38 kulübün katıldığını belirtti.

Özel yarışların sayısının artmasını ve çocukların spor yapmasını istediklerini belirten Çolakoğlu, Ordu'nun oryantiring için teknik ve coğrafik anlamda uygun bir bölge olduğunu ifade etti.

Çolakoğlu, yarışın milli takıma seçilme kriterlerini tamamlama anlamına da geldiğini vurgulayarak, "Burada sporcularımızın alacağı puanlar da genel puana etki edecek ve milli takıma seçilmelerine artı katma değer sağlayacak." dedi.

Oryantiringi, doğada yön ve hedef bulma olarak tanımlayan Çolakoğlu, "Ormanlık bölgenin veya şehrin haritasını çıkarıyoruz. Muhtelif noktalara işaretler yerleştiriyoruz ve bunları haritada işaretliyoruz. Sporculardan da bunları en kısa sürede ve sırasını takip ederek bulmalarını istiyoruz. Aslında bir strateji sporu. Koşarken de satranç oynuyorsunuz. Çocuklar için hem fiziksel hem zihinsel gelişimine muhteşem derecede faydalı." diye konuştu.

Sporcular arasında üniversite sınavında derece yapanlar olduğuna işaret eden Çolakoğlu, organizasyonda emeği olanlara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise bu branşın gençler açısından koşmaları, hareket etmeleri ve etrafa duyarlı olabilmeleri noktasında önemli bir dal olduğunu kaydetti.

Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları, yarın sona erecek.