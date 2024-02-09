Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti

Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası\'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti

Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Satranç Federasyonunca geçen ay Antalya'da düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik etti. Erol, sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve gelecekte ilimize ve ülkemize gurur yaşatacak başarılara imza atmalarını diledi.

09.02.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
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Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Erol, Türkiye Satranç Federasyonunca geçen ay Antalya'da düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular Defne Aldeniz, Aybike Küçük, Cihan Akif Güngör, Satranç İl Temsilcisi Önder Fazla ve sporcuların aileleri ile bir araya geldi.

Ordu'nun spor, kültür ve sanat şehri olduğunun altını çizen Erol, şunları kaydetti:

"Satranç sporunda bu güzel dereceleri elde eden ve ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil edecek genç sporcularımızı yürekten kutluyorum. İlimizde sporun her dalında ülke bazında ve uluslararası alanda başarılı olmuş sporcular yetişmiş. İnşallah bu gençlerimiz de gelecekte ilimize, ülkemize gurur yaşatacak başarılara imza atacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti - Son Dakika


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