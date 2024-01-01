 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordulu Milli Sporcu Berna Tut, Dünya Şampiyonluğu İçin Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ordulu Milli Sporcu Berna Tut, Dünya Şampiyonluğu İçin Çalışıyor

Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ordulu milli sporcu Berna Tut, kariyerine dünya şampiyonluğu da eklemek için aralıksız çalışıyor. Tut, daha önce katıldığı çeşitli yarışmalarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa üçüncülüğü elde etti. 24 yaşındaki milli sporcu, çalışmalarını bağlı bulunduğu Sanda Spor Kulübünün salonunda sürdürüyor. Tut, başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Avrupa birinciliği, Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği, 3 Türkiye şampiyonluğu ile 2023'ün kendisi için gurur dolu bir yıl olduğunu aktardı. Berna Tut'un antrenörü Savaş Çakmak ise Berna'nın Avrupa şampiyonluğundan gurur duyduğunu söyledi ve dünya şampiyonluğunu alacağına inandıklarını belirtti.

Ordulu Milli Sporcu Berna Tut, Dünya Şampiyonluğu İçin Çalışıyor
01.01.2024 - 12:39,
Abone Ol

Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ordulu milli sporcu Berna Tut, kariyerine dünya şampiyonluğu da eklemek için aralıksız çalışıyor.

Yaklaşık 10 yıldır wushu ile uğraşan Tut, daha önce katıldığı çeşitli yarışmalarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Son olarak 14-17 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Berna, gözünü dünya birinciliğine dikti.

24 yaşındaki milli sporcu, çalışmalarını bağlı bulunduğu Sanda Spor Kulübünün salonunda sürdürüyor.

Berna Tut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok ulusal ve uluslararası şampiyonalarda madalya kazanma başarısı gösterdiğini söyledi.

Daha önce 2 kez bronz madalyayla döndüğü Avrupa şampiyonasında, bu sene rakiplerini yenerek finale kadar yükseldiğini anlatan Tut, "Finalde Romanyalı rakibimi farklı yenerek kazandım ve Türk bayrağımızı göndere çektirmeyi başardım. Burada çok istediğim altın madalyama kavuştum." dedi.

Tut, başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Avrupa birinciliği, Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği, 3 Türkiye şampiyonluğu ile 2023'ün kendisi için gurur dolu bir yıl olduğunu aktardı.

"Disiplinden taviz vermeden çok çalışıyorum"

Hedeflerine tek tek ulaştığını, bunun için çok çalıştığını vurgulayan başarılı sporcu, şöyle konuştu:

"Hedef ve hayallerimi ilk önce planlıyorum. Bunun için de disiplinden taviz vermeden çok çalışıyorum. Eğer çok çalışmazsanız ne hedeflerinize ne de hayallerinize ulaşabilirsiniz. Ben yeri geliyor gecemi gündüzüme katıyorum ve bu spor için emek veriyorum, sabrediyorum. Yeri geliyor çok acı da çekiyorum. Fedakarlık yapmadan başarıya asla ulaşılmıyor."

Berna Tut, henüz genç olduğunu, bu sporda hedeflerinin bitmediğini belirterek, "Sporcuların hayalleri ve hedefleri bitmez. Benim de yeni hedefim dünya şampiyonluğu. Daha önce dünya ikincisi ve üçüncüsü olmayı başarmıştım. Sırada şampiyonluk var. Bu başarıyı yakalamak için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Antrenman programlarına harfiyen uyduğuna işaret eden Tut, "Dünya şampiyonasında tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmek en büyük hayallerimden birisi. Bunun için önümde bir yıla aşkın süre var. Bu süreyi çok iyi değerlendirip hedefime ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

"Sporcumuza güveniyor ve inanıyoruz"

Berna Tut'un antrenörü Savaş Çakmak ise Berna'nın Avrupa şampiyonluğundan gurur duyduğunu söyledi.

Berna'nın alamadığı tek madalyanın dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Çakmak, "İnşallah o madalyayı alacak ve bir ilke daha imza atacağız. Bizler sporcumuza güveniyor ve inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dünya, Antrenman, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordulu Milli Sporcu Berna Tut, Dünya Şampiyonluğu İçin Çalışıyor - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ordulu Milli Sporcu Berna Tut, Dünya Şampiyonluğu İçin Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement