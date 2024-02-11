Orduspor 1967, Adana 1954 FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Orduspor 1967, Adana 1954 FK'yı 2-1 mağlup etti

Orduspor 1967, Adana 1954 FK\'yı 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Orduspor 1967, evinde konuk ettiği Adana 1954 FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçta Taha ve Şükrü Kaan'ın attığı gollerle Orduspor 1967 galip gelirken, Adana 1954 FK'nın tek golünü Mehmet Sefa kaydetti. Adana 1954 FK'dan Berkay ve İshak kırmızı kart görürken, Orduspor 1967'den Gökay ve Fatih sarı kartla cezalandırıldı.

11.02.2024 17:03
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele den Orduspor 1967, konuk ettiği Adana 1954 FK'yı 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Celal Bayraklı, Ahmet Ulu, Mehmet Ali Keskin

Orduspor 1967: Bekir, Osman, Güney (Cevatcan dk. 83), Halil Can (Şükrü Kaan dk. 60), Doğancan (Anıl dk. 10), Fatih (Rıdvan dk. 82), Taha, İsmail, Gökay (İlyas dk. 82), Ufuk, Yusuf

Adana 1954 FK: Tolgahan, Erdinç (Fatih dk. 46) Fadıl, Yiğit, İshak (İbrahim dk. 72), Ömer (Mohamed Leyis dk. 80), Mehmet Sefa, Erdi, Mehmet Mustafa (Harun dk. 72), Osman (Abdulkadir dk. 63), Berkay

Goller: Taha (dk. 31), Şükrü Kaan (dk. 90)(Orduspor 1967), Mehmet Sefa (dk. 57) (Adana 1064 FK)

Kırmızı kartlar: Berkay, İshak (Adana 1064 FK)

Sarı kartlar: Gökay, Fatih (Orduspor 1967), Erdi, Yiğit, Harun (Adana 1064 FK) - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Orduspor 1967, Adana 1954 FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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