Orhan Ak: \'Oyun olarak kazanan biziz\'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından oyun olarak kazanan tarafın kendilerini olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kocaelispor ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak açıklamalarda bulundu. Ak, "Takımımla çok gurur duyuyorum. Bugün müthiş bir oyun oynadılar. Hafta içi çalıştığımızı çok iyi uyguladılar. Kocaeli'yi çok iyi analiz ettik. Bu ligi hak ederek üst taraflarda kaldı. Son 4 haftadır belki kazanamıyordu ama daha başından bu zaman kadar aldığı puanlarla bunu hak ettiğini gösterdi. Çok saygı duyuyoruz. Başında çok deneyimli hocası var. Sezonun bizim için en önemli maçıydı. Final niteliğinde. Alttaki takımların da kazanması ve kaybetmesi konumlanmamız açısından kazanmamız gereken maçtı. Başta 15 dakika oyuna giremedik, sonra oyunu domine ettik. Gol bulsak daha farklı momentum yakalayabilirdik. İkinci yarı başında açık bir hatada yediğimizi golde biraz kırıldık ama yine oyuna döndük. Sonuna kadar mücadeleye devam ettik. 9 kişi kaldık ama oyunu bırakmadık. 2 puan kaybettik bence bugün. Kocaeli de 1 puan kazandı. Onlar için de çok önemliydi. Oyun anlamında kazanan taraf bizdik. Çok konuşmak istemiyorum ama; yaklaşık 96 senesinde Süper Lig hayatım Kocaelispor'da başladı, Beşiktaş'a karşı. Çok güzel günlerim geçti, 2 kupa kazandık. İnşallah Süper Lig'e çıkarlar. Bizim zaten amacımız üst lige çıkmak. İlk yarı oyun o kadar güzeldi ki; topa sahip oluyoruz, oyunu domine ediyoruz, Kocaelispor direniyor. Çok deneyimli savunma, orta saha ve hücum hattı var. Oyunda hep kırılma anları var. Çok keyif aldım teknik adam olarak. Ama ikinci yarı maalesef; bu oyunun en önemli kısmı bence hakem tarafı ciddi anlamda irdelenmeli. Oyunun bu kadar durması, sese kart, oyuncuların ve kulübenin bu kadar gerilmesi tamamen hakemle alakalı. Maalesef ki kenarda iyi hissetmiyoruz. Çok acı. Anlıyorum; çok ciddi baskılar var. Şu anki konjönktörde hakemlik yapmak kolay değil. Ama oyuncular için de, antrenörler için de, yöneticiler için de, taraftar için de kolay değil. Belki sezonun en önemli maçını oynuyorsunuz. Beceriksizlik mi yoksa işine odaklı olmamak mı? İyi ve kötüyü ayırt etmek lazım. Bugün maalesef hakemin tutumu bana hiç iyi hissettirmedi. Kendisinin öne geçme sevdası var. Oyunun önüne geçme sevdası. Biz burada seni değil, oyunu konuşalım. Karagümrük futbol aklı var. Sıfırdan takım kurulmuş, ciddi yatırımlar yapılmış. İnanılmaz genç oyuncular var ve ilerde futbola katkı sağlayacak. Süper Lig'e çıkmak onun için bizim için çok önemli. Herkes emek harcıyor, yatırım yapıyor, Kocaelispor da. Bu yüzden hakemlerin önemi ortaya çıkıyor. Daha keyifli oyunlar seyrettirebiliriz" şeklinde konuştu.

"Yabancı hakem alternatifi sunulursa herkes denemek ister"

Yabancı hakem konusuna nasıl yaklaştığıyla ilgili gelen soru üzerine konuşan Orhan Ak, "Eğer ki yabancı hakem alternatifi sunulursa herkes onu denemek ister. Bir teknik adam günde minimum 7-8 saat dersine çalışmalı. Acaba hakemler nasıl çalışıyor merak ediyorum. Ama çok fazla derine girmek istemiyorum. Bu ligde kimse şu maçı da kazanırım diyemiyor. Herkes yarışın içinde ve haftalık ortalamalar değişiyor. Zor değil, kolay da değil. Her maç çok önemli. Bence bu yarış sonuna kadar devam edecek. Çoğu takım hedeften çıkmıyor. 2 maç kazanan bir anda kendini Play-off alanında buluyor. Bence biz 65'in üzerini bulmalıyız" dedi.

"Kocaelispor kesinlikle Süper Lig'de hatta Avrupa kupalarında olmalı"

Futbolculuk döneminde alt yapısından çıktığı ve ilk resmi maçına çıktığı takım olan Kocaelispor'un Avrupa kupalarında olması gerektiğini belirten Ak, "Kocaelispor'da alt yapıdan üst yapıdan çıkmıştım. Çok güzel günlerim geçti. Daha sonra Galatasaray'da sürecim oldu 5 sene ama futbol hayatımda bir yere gelmem Kocaelispor sayesinde olmuştur. O zaman efsane başkan Sefa Sirmen ve rahmetli Can Ulusoy çok ilgilendi. Kocaelispor bana sahip çıktı, tesislerde kaldım. Her şeyimle ilgilendiler. Kocaelispor'da çok ciddi kaynak var. Kocaelispor kesinlikle Süper Lig'de olmalı hatta Avrupa olmalı. Camiasıyla ve taraftarıyla bunu hak ediyor. Bence Kocaelispor hocasıyla, oyuncusuyla ligin üstünde takım. Bizi oynattırmak istemedi. Biz oynamayı seven, hemen her planlamayı çalıştık. Bence karşılığını aldık ama sonucu alamadık. Bugün oyun olarak kazandık. Böyle oynarsak şampiyon oluruz. Altına düşmemek lazım. Çünkü çok ciddi maçlarımız var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL