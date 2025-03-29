Orhan Ak'tan Yeni Malatyaspor'a Destek - Son Dakika
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Orhan Ak'tan Yeni Malatyaspor'a Destek

Orhan Ak\'tan Yeni Malatyaspor\'a Destek

Karagümrük Teknik Direktörü Ak, Yeni Malatyaspor'un mücadelesini takdir ederek destek çağrısında bulundu.

29.03.2025 17:11
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Yeni Malatyasporlu futbolcuların mücadelesine dikkat çekerek, "Skorlar aldatıcı olabilir ama içeride çok inançlı bir mücadele veriyorlar. Sahada bir oyun aklı ortaya koymaya çalışıyorlar. Ancak bu çocuklar sahipsiz bırakılmamalı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Malatya ekibinin zor şartlar altında büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Öncelikle Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Onlar, birçok imkansızlığa rağmen inanılmaz bir mücadele sergiledi. Belki de bu sezonun en zor maçlarından birini oynadık. Skor aldatıcı olabilir ama Yeni Malatyaspor sahada bizden daha fazla istedi, iyi savunma yaptı ve iyi direndi. Bizim için en önemli şey 3 puanı almak ve kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'un ligde kalmak adına büyük bir inançla mücadele ettiğini vurgulayan Ak, "Yeni Malatyaspor'un son birkaç maçını izledim. Skorlar aldatıcı olabilir ama içeride çok inançlı bir mücadele veriyorlar. Hocayı ve oyuncuları tebrik ediyorum, çünkü sahada bir oyun aklı ortaya koymaya çalışıyorlar. Ancak bu çocuklar sahipsiz bırakılmamalı." ifadelerini kullandı.

"Gençler doğru planlamayla daha iyi yerlere gelebilir"

Türkiye'de kulüplerin uzun vadeli planlar yapması gerektiğini söyleyen Orhan Ak, "Bugün zorunluluktan dolayı bu gençler sahada ama onların özgüvenlerini kırmadan, doğru bir planlamayla gelişimlerine katkı sağlanmalı. Türk futbolu için altyapı sisteminin güçlendirilmesi şart" diyerek, sürdürülebilir bir futbol modeli oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Orhan Ak'tan Yeni Malatyaspor'a Destek - Son Dakika

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