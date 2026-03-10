Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti

Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti
10.03.2026 20:29
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

TRABZONSPOR Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, akşam saatlerinde yemek yediği sırada aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.

