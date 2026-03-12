Orhan Kaynak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orhan Kaynak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Orhan Kaynak Son Yolculuğuna Uğurlandı
12.03.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

TRABZONSPOR'UN yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Kaynak, Sarıyer Maden Mahallesi Kuğu Caddesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Hami Mandıralı, Tolunay Kafkas, Ertuğrul Sağlam, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Ogün Temizkanoğlu'nun yanı sıra spor ve siyaset dünyasından birçok isim ile Kaynak'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Orhan Kaynak'ın cenazesi daha sonra Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

ERTUĞRUL DOĞAN: BİZ ONU HEP GÜLERYÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIZ

Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Öncelikle camiamızın başı sağ olsun. Ailemizin de başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemli bir futbolcuydu. Çok önemli emekleri oldu. Biz onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadronun içerisinde hem hocamızın hem arkadaşlarımızın hem oyuncuların hem bizlerin çok sevdiği, saygı duyduğu bir kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüz, bir tarifi yok işin doğrusunu söyleyeyim. İnşallah bu sezon için özellikle konuşuyorum onun anısına Trabzonspor, bu ligi çok daha iyi yerlerde bitirir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Orhan Kaynak, Trabzonspor, Kalp Krizi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orhan Kaynak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:50
İran’daki sivil katliamından bir kanıt daha
İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha
18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
18:01
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:14:36. #7.13#
SON DAKİKA: Orhan Kaynak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.