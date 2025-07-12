Orkun Kökçü Beşiktaş'a Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Orkun Kökçü Beşiktaş'a Geliyor

Orkun Kökçü Beşiktaş\'a Geliyor
12.07.2025 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi.

Başkan Serdal Adalı'nın almaya gittiği Orkun Kökçü, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Çok sayıda taraftarın saatlerce beklediği Orkun'u havalimanında ikinci başkan Hakan Daltaban ile asbaşkan Murat Kılıç karşıladı. Milli futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Bu sırada taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikinci başkan Hakan Daltaban, "Çok heyecanlı ve mutluyuz. Camianın Orkun'a, Orkun'un da Beşiktaş'a olan sevgisini karşılıksız bırakamazdık. Orkun çok iyi bir futbolcu ama ötesinde çok iyi bir Beşiktaşlı. Camiaya hem iyi bir oyuncu hem de iyi bir ruh transfer ettik." diye konuştu.

Asbaşkan Murat Kılıç da Orkun'un Beşiktaşlı olduğunu belirterek, "Beşiktaş formasını çok özel bir futbolcuya giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Orkun'a 'Yuvana hoş geldin.' diyoruz. Taraftarımızın Orkun'a olan sevgisi ve isteği, Orkun'un büyük aşkı ve özlemini karşılıksız bırakamazdık. Yönetim kurulu olarak hızlı hareket ettik. Başkanımız gece gündüz demeden transferin gerçekleşmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Orkun Kökçü de siyah-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Bu benim için gurur verici bir şey. Zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldim. Bu arma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şampiyonluklara oynayacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Aile olarak mutlu bir şekilde devam edeceğiz. Çok sabırsızlanıyorum ve heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.

Futbol hayatına doğduğu Hollanda'da başlayan Orkun, Feyenoord'da profesyonel oldu. Hollanda temsilcisiyle 175 resmi maça çıkan Orkun, 32 kez fileleri havalandırdı. Orkun Kökçü, 2023-2024 sezonu öncesinde yaklaşık 30 milyon avro bedelle kulüp rekorunu kırarak Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

Lizbon temsilcisinde 2 sezonda 98 resmi maçta forma giyen milli yıldız, 19 kez gol sevinci yaşadı. Türk Milli Takımı'nın formasını 41 kez terleten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Orkun'un sağlık kontrollerinin ardından yarın Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle taraftarın önünde resmi imzayı imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Milli Takım, Orkun Kökçü, Beşiktaş, istanbul, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü Beşiktaş'a Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş Silahı ilk bırakan PKK’lı Bese Hozat’la ilgili çarpıcı detay Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
Suriye’deki orman yangını Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı Suriye'deki orman yangını Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Feci kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt’ta yolda yürüyen 17 yaşındaki kıza taciz kamerada Esenyurt'ta yolda yürüyen 17 yaşındaki kıza taciz kamerada
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini KAP’a bildirdi Tarihe geçen transfer Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini KAP'a bildirdi! Tarihe geçen transfer
Milli basketbolcu Alperen Şengün’den düğün çiçeğine blok Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok

18:29
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
17:12
Trump’tan AB ve Meksika’ya yüzde 30 tarife kararı
Trump'tan AB ve Meksika'ya yüzde 30 tarife kararı
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:05
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
00:30
İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı
İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı
00:09
TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı Yerine geçecek isim belli oldu
TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı! Yerine geçecek isim belli oldu
00:07
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti
00:00
Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
23:51
Diyarbakır’da apartman sakinlerinin ihbarı sonrası, 5 katlı bina boşaltıldı
Diyarbakır'da apartman sakinlerinin ihbarı sonrası, 5 katlı bina boşaltıldı
23:33
DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yi ziyaret etti
DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi ziyaret etti
23:23
Kocaeli’de üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Kocaeli'de üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
23:13
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG’ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz
23:07
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye’nin İHA’ları dünyanın en iyileri
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye'nin İHA'ları dünyanın en iyileri
22:50
Milli basketbolcu Alperen Şengün’den düğün çiçeğine blok
Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 20:02:20. #7.12#
SON DAKİKA: Orkun Kökçü Beşiktaş'a Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.