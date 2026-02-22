Orkun Kökçü\'den Göztepe\'ye Assit Şovu

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Göztepe karşısında yaptığı asistlerle son haftalardaki skorer kimliğini devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 9. dakikasında Wilfred Ndidi'ye, 59. dakikada da Olaitan'a asist yaparak; İzmir ekibi karşısında iki gole katkı sağladı.

24 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1'er gol atarken, bu maçla birlikte de toplam 7 asist yaptı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kökçü, 80. dakikada yerine Salih Uçan'a bıraktı. - İSTANBUL